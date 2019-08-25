Песков подтвердил проработку саммита в «нормандском формате»

Москва, 25 августа. Возможность проведения саммита в «нормандском формате» прорабатывается, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что этой встрече должна предшествовать большая «домашняя работа».

«Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая «домашняя работа», — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. По ее словам, в новая встреча «нормандской четверки» пройдет в Париже.