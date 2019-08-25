Песков назвал нелогичным взаимодействие России с G7 без Китая и Индии

Москва, 25 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о макрополитике и макроэкономике в рамках взаимодействия с G7 без Китая, без Индии «вряд ли логично».

Журналисты ТАСС поинтересовались у Пескова, готова ли Москва к более тесной координации с G7 без восстановления формата G8.

«Что касается взаимодействия с «семеркой», то любое взаимодействие должно иметь конечную цель. Если для того, чтобы координироваться по глобальным процессам, будь то политика, геополитика или экономика, то, конечно, гораздо более эффективно это делать все-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично», — ответил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин будет «скорее всего» приглашен на саммит G7 в 2020 году. В ответ в Кремле заявили, что если такое предложение поступит, оно будет рассмотрено. Сам Владимир Путин еще в 2018 году напомнил о том, что Россия сама из G8 не выходила и не закрывала двери для участников организации. Политологи сходятся во мнении, что формат G7 уже просто изжил себя, лидеры стран «западного клуба» это прекрасно понимают.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих государств планеты после событий в Крыму и на юго-востоке Украине в 2014 году. Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти до сегодняшнего дня считают Крым своей территорией. Российский лидер поставил точку в этой теме, подчеркнув, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».