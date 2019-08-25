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Верник объяснил фото сына, вытирающего нос пятитысячной купюрой

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Верник объяснил фото сына, вытирающего нос пятитысячной купюрой

Москва, 25 августа. Известный российский актер Игорь Верник прокомментировал фотографию своего сына Григория, на которой тот вытирает нос купюрой достоинством в пять тысяч рублей.

По словам Верника, фотография была сделана во время съемок нового фильма, получившего название «Интересное кино», пишет Kp.Ru.

«Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки», — сказал актер.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал в социальной сети Instagram снимок, на котором сын Верника Григорий вытер нос купюрой номиналом в пять тысяч российских рублей. Разин заметил, что Верник-младший совершил недостойный поступок. По его словам, такое поведение оскорбляет тех россиян, материальное положение которых оставляет желать лучшего.

«Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал Разин.

Верник объяснил фото сына, вытирающего нос пятитысячной купюрой

Пользователи Сети поддержали продюсера, отметив, что «золотая молодежь» не знает цену заработанных своим трудом денег». 

«Если бы подобная «золотая молодежь» знала цену заработанных своим трудом денег ,то не вытирала бы нос денежными знаками РФ — какое позорище», — возмутился hott_tour_stav.

Напомним, ранее сообщалось, что концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи о проблемах со здоровьем у певицы.

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