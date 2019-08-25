Большинство акций украинской «Мотор Сич» скупили китайские компании

Киев, 25 августа. Более 50% акций украинской «Мотор Сич» выкупили китайские компании Skyrizon и Xinwei Group, сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш.

В интервью агентству «Громадьске» Малыш уточнил, что сделку теперь предстоит согласовать в антимонопольном комитете Украины. На данный момент неизвестно, когда будет принято окончательное решение по сделке.

Ранее выяснилось, что намерение китайской компании Skyrizon Aircraft приобрести единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компанию «Мотор Сич» — вызвало негативную реакцию в США. По данным источников, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон собирался встретиться с главой украинской компании на следующей неделе в Киеве, чтобы переговорить с украинскими партнерами «по поводу амбиций Китая» и изложить свое мнение о том, на что способен Китай.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

Комментируя действия Болтона, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в интервью RT, что намерение Вашингтона предотвратить сделку с Пекином можно расценивать не только как полную несамостоятельность Киева, но и как вмешательство США во внутренние дела Украины и Китая.

По его словам, США препятствуют таким сделкам, поскольку считают сегодня РФ и Китай своими основными противниками. При этом он подчеркнул, что «Мотор Сич» рассматривается как предприятие, которое может существенно усилить военно-технологический потенциал КНР».