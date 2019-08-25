Москва, 25 августа. Кремль рассчитывает на здравомыслие всех участников G7 в вопросе восстановления отношений с Россией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у России отношения с подавляющим большинством участников «Группы семи» восстанавливаются и «находятся на достаточно позитивном треке». Песков, говоря о подвижках в отношениях, упомянул Германию, Японию, Италию и Францию.

При этом чиновник отметил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается.

«С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Напомним, формат G8 действовал с 1998 года, однако после воссоединения Крыма с Россией западные страны отказались участвовать в работе «Большой восьмерки» и стали проводить встречи в формате G7.

Напомним, Крым вошел в состав России абсолютно законно. В 2014 году на полуострове прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.