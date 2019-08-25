Молодая жена Диброва рассказала о последствиях ДТП 

Москва, 25 августа. Телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая супруга Полина, «Миссис Россия — 2017», попали в ДТП: пара на мотоцикле врезалась в дерево.

Полина на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором они запечатлены в мотоциклетных шлемах. По словам девушки, накануне они попали в ДТП.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — подписала фото Диброва.

Позднее в интервью Пятому каналу она уточнила, что с ними все хорошо, обошлось без травм.

Неделей ранее Диброва уже сокрушалась, что пара не может прожить «без приключений». После семейного отдыха в Барселоне перед вылетом Дибров забыл в кафе чемодан своей молодой жены-модели. По словам 30-летней модели из Ростова-на-Дону, в чемодане остались четыре пары обуви, два ремня, две сумки, косметика и украшения.

Полина стала четвертой женой Диброва. Пара поженилась в 2009 году.

Ранее Дибров выразил мнение, что любовь — вовсе не самое важное в браке. По его словам, гораздо важнее — научиться избегать конфликтов в семье. Шоумен добавил, что с его женой Полиной у него никогда не возникает конфликтов из-за разницы в возрасте. Впрочем, себя известный продюсер к пожилым людям относить не торопится. Он признает, что довольно молодо выглядит для своих лет и объясняет это особой породой донских казаков.