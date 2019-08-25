Меркель заявила о необходимости прогресса в минском процессе для возвращения РФ в G7

Биарриц, 25 августа. Германия и другие страны — участники G7 считают, что для разговора о возвращении России к формату нужен прогресс в минском процессе, заявила на пресс-конференции на полях саммита «Группы семи» немецкий канцлер Ангела Меркель.

По словам немецкого политика, на саммите стороны обсуждали тему России и Украины.

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7. Это мнение было поддержано другими», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал n-tv.

Напомним, формат G8 существовал с 1998 года, но в 2014 году он сократился до G7. Это произошло на фоне воссоединения Крыма с Россией. Тогда участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во «вмешательстве» в дела Украины и ввели против нее санкции. Российская сторона все обвинения категорически отвергала и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах Запада все чаще звучат заявления о необходимости отмены антироссийских санкций.

На днях агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что участники G7 договорились о желании расширить взаимодействие с Россией. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы Москва могла присоединиться к «Группе семи».