Ученые установили связь между диабетом и развитием рака

Москва, 25 августа. Ученые объяснили, почему люди, которые страдают диабетом первого и второго типов, находятся в зоне риска и чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями.

В рамках встречи Американского химического общества ученые сообщили, что у людей с диабетом риск развития некоторых видов онкологии в 2,5 раза выше. Причиной этому является, считают эксперты, гормональная дисрегуляция. Таким образом, у пациентов со вторым типом диабета инсулин неэффективно переносит глюкозу в клетки, следствием этого становится выработка большого количества инсулина поджелудочной железой. У человека развивается гиперинсулинемия.

Согласно заявлению ученых, инсулин способен стимулировать рост клеток, что может привести к раку. Также у большинства людей-диабетиков есть лишний вес, а излишки жировой ткани вырабатывают более высокие уровни адипокинов — гормонов, вызывающих хроническое восполнение, связанное с онкологией.

Как отметил один из авторов исследования профессор Джон Термини, с ростом числа страдающих от диабета пациентов будет расти и количество больных раком.

«Как это ни парадоксально, некоторые лекарства, которые принимают раковые больные, увеличивают риск диабета, а это, в свою очередь, увеличивает риск развития рака», — заметил профессор.

Напомним, ранее британские врачи рассказали, как по кашлю можно определить развитие рака легких. По их словам, если появился кашель, и на протяжении долгого времени он не будет проходить, не стоит медлить с походом к врачу.