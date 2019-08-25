Начальник охраны Ельцина рассказал, каким было первое празднование Дня флага России

Москва, 25 августа. Начальник службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков предложил россиянам в знак уважения к государственному флагу поднимать его над своим домом.

С 22 по 25 августа в Москве и в других городах России с большим размахом проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию государственного флага.

24 августа на проспекте Сахарова в Москве на митинге-концерте собралось более 100 тысяч человек. Почти столько же приняли участие в фестивалях на ВДНХ.

По словам Александра Коржакова, в начале 1990-х годов еще не было традиции празднования Дня флага. Да и сам триколор было не так просто найти. Жители России после распада СССР какое-то время привыкали к новому флагу.

«А молодежь наша – им уже нормально. Уже и концерты устраивают, и рекорды ставят по размеру флага. Это все для молодежи», – сказал Коржаков, его цитирует «ПолитРоссия».

Ранее известная актриса Анастасия Заворотнюк рассказала об особенной энергетике на проспекте Сахарова. Она отметила, что активная молодежь была впереди — и на флешмобах, и на митинге-концерте.