Директор Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака в Крыму

Москва, 25 августа. Концертный директор известной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи о проблемах со здоровьем у 72-летней певицы.

В разговоре с корреспондентом Kp.Ru он заметил, что никакого онкологического заболевания у Ротару нет. По его словам, исполнительница в Крым в 2019 году не приезжала, она живет по-прежнему в Киеве.

«И если у нее есть какие-то медицинские процедуры, не связанные с выдуманным раком, то София Михайловна проходит их не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта. Там обычно проводят полное обследование ее организма», — рассказал звездный промоутер.

Он также заметил, что Ротару каждый год приезжает в одну из престижных итальянских клиник на очистку организма.

«Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины», — отметил Лавров.

Ранее в социальных сетях появились слухи о проблемах со здоровьем Ротару. Один из пользователей Сети назвал себя «соседом» исполнительницы и сообщил, что артистка якобы лечится от онкологического заболевания в Крыму.

Напомним, Ротару поклонники приписали отношения с бывшим бойфрендом Татьяны Булановой — солистом группы «Турбомода» Александром Поповым.