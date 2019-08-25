САА под прикрытием ВКС РФ атакует ключевой горный город в Латакии

Дамаск, 25 августа. Сирийская арабская армия (САА) во второй половине дня воскресенья предприняла крупную атаку на ключевой горный город Кабани провинции Латакия.

Как сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник, САА во главе с 42-й бригадой 4-й бронетанковой дивизии ранее в воскресенье нанесла предварительный удар по Кабани; однако их основной штурм города начался во второй половине дня.

По данным агентства, САА действует по прикрытием ВКС РФ, которые уже нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков.

Сейчас САА концентрирует свои атаки на южной стороне Кабани, где в течение последних двух недель происходили боестолкновения. САА пытается восстановить контроль над последними несколькими пунктами, расположенными к югу от Кабани.

Кабани — небольшой городок на вершине горы, расположенный в северо-восточной сельской местности провинции Латакия. Его близость к равнине Аль-Гааб и Джиср-аш-Шугур сделала ее захват одним из главных приоритетов центрального командования сирийской армии.