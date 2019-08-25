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Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»

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Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»

Биарриц, 25 августа. Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7. По ее словам, переговоры пройдут в Париже. 

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел хотим саммит с российским и украинским президентами», — сказала немецкий политик.

По ее словам, в связи с тем, что прошлая встреча состоялась в Берлине, то нынешняя пройдет в Париже.

Напомним, тема саммита в «нормандском формате» обсуждалась во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая прошла в минувший понедельник.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, после государственного переворота в стране Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются урегулировать на различных международных площадках.

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Источник: РИА Новости
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