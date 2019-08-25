Звезда Comedy Woman показала фото до и после похудения

Москва, 25 августа. Звезда программы Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась со своими поклонниками фотографиями до и после похудения. Фотоколлаж опубликован на ее странице в социальной сети Instagram.

Участница юмористической программы показала поклонникам свои фотографии до и после потери веса и попросила оценить результат.

«Я всегда была позитивна! Но это не помешало мне поработать над своим боди. Теперь я очень бодипозитивна», — написала артистка в блоге.

Она также отметила, что довольна своим результатам и намерена дальше продолжать борьбу с лишним весом.

Поклонники знаменитости были восхищены 36-летней певицей. При этом поклонники подбодрили знаменитость, заявив, что и до похудения она прекрасно выглядела.

Как призналась ранее сама Ангарская, огромным стимулом для похудения стало рождение ребенка. Врачи сказали, что ей нужно сбросить лишний вес, чтобы стать матерью. Артистка распрощалась с лишними 30 килограммами и родила в 2015 году сына.

После рождения первенца сбросить лишний вес телезвезде помогли сбалансированное питание и спорт. Ангарская призналась, что мечтает влезть в 48-й размер одежды.