Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против демонстрантов

Гонконг, 25 августа. Полиция Гонконга вечером в воскресенье впервые применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

Представитель полиции сообщил, что его «коллега только что произвел выстрел из пистолета», передает Agence France-Presse. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Протесты в Гонконге продолжаются около двух месяцев. Поводом для демонстраций послужило рассмотрение местного закона, который позволяет экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. Впоследствии власти Гонконга сняли этот законопроект с повестки, однако протесты не прекратились. Начавшись мирно, акции со временем приняли ожесточенный характер, число пострадавших насчитывает десятки человек.

В воскресенье часть митингующих вышла за пределы согласованного с властями маршрута митинга и начала провоцировать беспорядки: блокировать улицы, возводить баррикады, вооружаться кирпичами и бамбуковыми палками. Стражи порядка применили для разгона толпы слезоточивый газ и водометы.

Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с министрами иностранных дел Республики Корея и Японии заявил, что массовые беспорядки в Гонконге были инспирированы иностранными силами. Он подчеркнул, что ситуация в Гонконге — внутреннее дело Китая и иностранное вмешательство в нее исключено.