Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Москва, 25 августа. Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Отметим, военнослужащие Соединенных Штатов принимают участие в совместных с Южной Кореей учениях на регулярной основе. В этот раз работу войсковых соединений отрабатывали солдаты 1-й кавалерийской армии США. Они прокатились на современном танке Т-80 и БМП-3.

Напомним, Т-80 представляет собой боевую машину с единой газотурбинной силовой установкой. Это первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Ранее в эфире телеканал «Звезда» вышла программа «Военная приемка», посвященная танку Т-80. Журналистам удалось побывать на 61-м бронетанковом заводе, который расположен под Санкт-Петербургом. Там осуществляется ремонт боевых машин данного типа.

Представителям СМИ показали испытания обновленной пушки танка Т-80, в ходе которых в качестве снаряда использовалось деревянное полено. Такие испытания могут показаться экстравагантным экспериментом, но на самом деле они являются стандартной практикой.

Российские военные неоднократно удивляли иностранных военных и обычных людей. Так, в Омске гостей соревнований международного конкурса ремонтных подразделений «Рембат» угостили яичницей и кофе, которые были приготовлены на двигателе танка Т-80.