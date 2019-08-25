Заворотнюк рассказала об активной молодежи на праздновании Дня флага РФ в Москве

Москва, 25 августа. Популярность Дня российского флага означает консолидацию и единение в обществе, считает известная актриса Анастасия Заворотнюк.

24 августа на проспекте Сахарова в Москве состоялся митинг-концерт с участием звезд эстрады, спорта, Героев России и СССР. Праздничное мероприятие, посвященное 350-летию государственного флага, собрало более 100 тысяч человек.

Анастасия Заворотнюк призналась, что энергетика на митинге завораживала. Там царила по-настоящему праздничная атмосфера.

«Простые граждане по зову сердца откликнулись на призыв и пришли на празднование общего исторического наследия и великого будущего, которое ждет Россию», — сказала актриса, ее цитирует Газета.Ru.

Она добавила, что каждый хочет быть частью чего-то большего. Частью великой России, в которой развивается экономика, наука, есть возможности для молодежи.

Заворотнюк считает, что именно молодежь была самой активной на праздновании Дня российского флага. Они принимали участие во флешмобах, приходили на концерты, водружали триколор на самые высокие вершины мира.

Ранее известный хоккеист Александр Овечкин и легенда советского спорта Вячеслав Фетисов поздравили россиян с Днем государственного флага.