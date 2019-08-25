Видео с танцующей в одном полотенце Рудовой разозлило поклонников

Москва, 25 августа. Подписчики российской актрисы и блогера Натальи Рудовой раскритиковали знаменитость за излишнее самолюбование. Поводом для этого стал очередной пост артистки в социальных сетях.

Знаменитость опубликовала в Instagram видео, на котором танцует в одном полотенце, придерживая его рукой. На кадрах девушка словно заигрывает с камерой.

Многих поклонников 38-летней актрисы взволновало поведение Рудовой. Интернет-пользователи оставили гневные комментарии под видеороликом звезды сериала «Татьянин день».

«Одно самолюбование в каждом посте. Можно что-нибудь умное?» — раскритиковала anitaegortseva актрису. «Одно только самолюбование и выпендреж», — добавила iuliiavasileva219. «Мир сошел с ума… Сплошное самолюбование», — написала olya__victorovna. «Люблю я Наташу, на самом деле безумно красивая женщина, но что-то меня стало в последнее время напрягать ее постоянное самолюбование», — призналась anutatsar23.

Впрочем, другие пользователи Интернета остались довольны новой публикацией звезды. Поклонники одарили актрису комплиментами, отметив ее красоту.

Наталья Рудова стала известна после выхода сериала «Татьянин день», где она исполнила одну из главных ролей. Актриса продолжает сниматься в кино, также она активно ведет свои социальные сети. За жизнью актрисы в Instagram следят четыре миллиона человек.