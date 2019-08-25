Патриарх Кирилл объяснил слова из Библии «об ударе в правую щеку»

Москва, 25 августа. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл объяснил трактовку Библии пацифистами, которые неправильно объясняют слова Господа «об ударе в правую щеку».

После освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что «движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа даже в случае агрессии».

«Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку: «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую», — подчеркнул он.

По словам главы РПЦ, правильное толкование этих слов указано в первом послании апостола Павла к коринфянам. Как заметил патриарх Кирилл, «чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло», однако «и подчиняться злу никогда не нужно».

«Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: «Если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим», но мы никогда со злом не соглашаемся, в этой позиции — великое противление злу», — сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

Напомним, в июле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храма Рождества Богородицы Коневского монастыря в Петербурге.