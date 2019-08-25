Порошенко и Волкер обсудили усиление санкций против России

Киев, 25 августа. Бывший украинский президент, глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, на которой обсудили усиление санкционного давления на Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Бывший глава украинского государства на переговорах с Волкером отметил «преждевременность и ошибочность разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы «Большой семерки».

«Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности «азовского пакета», — сообщила пресс-служба «Европейской солидарности».

Отмечается, что стороны также затронули украинских моряков, которые в ноябре прошлого года незаконно пересекли границу РФ и устроили провокацию в Керченском проливе. Как отметили в пресс-службе партии, Порошенко и Волкер заявили о необходимости освобождения моряков-нарушителей.

Кроме того, Порошенко призвал ввести миротворческий контингент ООН на территорию Донбасса, которая не контролируется Киевом, а также отметил важность военно-технической поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Тогда пришедшее к власти в Киеве руководство заявило о «европейской интеграции» как приоритетном направлении внешней политики.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Кроме того, украинские власти обвинили Россию в причастности к внутриукраинскому конфликту. Москва все обвинения категорически отрицает и неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

Три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России в ноябре прошлого года. Украинские моряки выполняли в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников остановиться. В результате моряки были задержаны за незаконное пресечение государственной границы. Согласно решению суда, для нарушителей в качестве меры пресечения был выбран арест.