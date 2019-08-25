Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский разбился в ДТП. События дня. ФАН-ТВ

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП В Москве погиб кинорежиссер Игорь Хомский. Сегодня утром он стал жертвой ДТП в Юрьевском переулке. Момент аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения. Судя по кадрам, режиссер сам стал виновником летального происшествия. В этот день Хомский воспользовался каршеринговым авто, и, по неизвестным причинам, не справился с управлением. Легковушка на полном ходу врезалась в стоящий КамАЗ. Врачи «скорой» уже ничем не успели помочь. Игорю Хомскому было всего 42 года. Список его фильмографии не очень обширен. Постановщик лишь в 2008 году окончил ВГИК, а зрители узнали его по картинам: «История N», «Очная ставка», «Неоконченный урок». Но наибольшую популярность Хомскому принес, конечно, телевизионный сериал «Закон каменных джунглей», который обрел в России довольно широкую публику. Дата и место прощания с режиссером будут объявлены позднее.

Активисты вооружились в Гонконге Бурные протесты в Гонконге превратились уже не просто в беспорядки, а в настоящие побоища. Улицы вновь захлестнули тысячи активистов, и сегодня они были вооружены не хуже, чем стражи порядка. Протестующие взяли биты, бомбы, кирпичи и вообще все, что попадалось под руки. Это привело к очередному транспортному коллапсу и массовым столкновениям. Призыв сложить оружие и не подвергать опасности район, остался не услышанным. Полиции вскоре пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Место действий откровенно напоминало поле битвы, а не мирную акцию. Протесты в Гонконге обострились летом из-за поправок к закону об экстрадиции. Власти региона во главе с Кэрри Лам решили упростить выдачу подозреваемых другим юрисдикциям, с которыми на данный момент нет соглашения. В их число попал так называемый материковый Китай — именно это так встревожило активистов. Те решили, что Пекин применит закон в политических целях, а над старым китайским принципом «одна страна, две системы» нависнет угроза. На фоне волнений администрация Гонконга заморозила поправки, но теперь бунтовщики, явно поймав кураж, выступили за реформы и отставку госруководства. На фоне протестов официальные лица США и Евросоюза призывали Китай отменить жесткие меры в отношении граждан. Но в Поднебесной такие заявления расценили как провокацию и потребовали от других стран не вмешиваться во внутренние дела. Глядя на происходящее, можно сказать, что в защите полицейские нуждаются не меньше, чем активисты.