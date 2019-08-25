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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб режиссер Хомский

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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб режиссер Хомский

Москва, 25 августа. Известный российский режиссер Игорь Хомский погиб утром 25 августа в ДТП с грузовиком в Юрьевском переулке.

По данным полиции, 42-летний режиссер ехал на скорости не менее 120 километров час. На этом участке скорость ограничена до 60 километров в час.

Игорь Хомский находился за рулем каршерингового атвомобиля. По предварительным данным, при повороте Хомский врезался в бордюр, и в этот момент машину занесло в сторону грузовика.

Правоохранители не почувствовали запаха алкоголя в салоне машины. Следствие проведет экспертизу на наркотики и алкоголь в крови погибшего режиссера, передает «Пятый канал». 

Информации о дате и месте прощания пока нет. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео момента ДТП с участием авто Хомского.

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