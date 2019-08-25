Ученые научились предсказывать смерть человека по анализу крови

Москва, 25 августа. Немецкие ученые разработали специальный тест, благодаря которому по анализу крови можно определить продолжительность жизни и предсказывать смерть человека.

Ученые выявили несколько биомаркеров, которые могут указать на летальный исход пациента. Специалисты проанализировали образцы крови 44 тысяч человек в возрасте от 18 до 109 лет. Исследование продолжалось в течение 16 лет. За этот период более пяти тысяч человек ушли из жизни.

В образцах крови немецкие ученые пытались найти «метаболические маркеры». Как оказалось, в крови тех, кто остался в живых, маркеров намного больше. В общей сложности, было выявлено 14 биомаркеров, которые указывают на то, что пациент скончается в ближайшие десять лет.

Анализ крови показывает воспалительные процессы, уровень сахара и состояние иммунной системы. Точность прогноза летального исхода составила 80%.

Напомним, ранее ученые выяснили, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы провоцируют активное выделение инсулина, следствием чего становится развитие у человека гиперинсулинемии и впоследствии гипогликемии.

Однако фармаколог и медицинский эксперт Александр Эдигер назвал «огромной глупостью» вывод зарубежных экспертов. Он подчеркнул, что ранними признаками онкологического заболевания считаются снижение веса, плохое самочувствие и нарушение гемодинамики.