Коллекторы отреагировали на нападение на должника с дочкой в Красногорске

Москва, 25 августа. Члены Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) не причастны к нападению на должника с дочкой в подмосковном Красногорске, сообщил глава организации Эльман Мехтиев.

Президент НАПКА сообщил, что был проведен опрос крупнейших коллекторских агентств. Две трети агентств напомнили об отсутствии у них выездных коллекторов, добавил он.

«Мы быстро перепроверяем себя — наши или не наши. На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА», — сказал Мехтиев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Глава ассоциации также призвал опознать коллекторов и публично назвать организацию, которая наняла таких людей.

Накануне стало известно, что коллекторы подкараулили у подъезда дома в Красногорске должника. Злоумышленники обстреляли мужчину и его девятилетнюю дочь. Отмечается, что пострадавшие обратились за медицинской помощью. В ГУ МВД России по Московской области сообщили о проверке информации о нападении коллекторов на должника и его ребенка.

Напомним, в России действует закон, согласно которому коллекторам запрещено угрожать должникам и применять к ним физическую силу. Более того, коллекторы не имеют права звонить должнику чаще одного раза в день.