Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 25 августа.

Федеральное агентство новостей публикует видео отражения атаки ВВС Израиля системами ПВО Сирии на окраине Дамаска. ФАН публикует видео отражения атаки ВВС Израиля системами ПВО Сирии в Дамаске.

Автомобильный мост обрушился в Харьковской области. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба нацполиции Украины по области. Автомобильный мост обрушился в Харьковской области.

Сенатор Франц Клинцевич назвал неудивительным предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на встречу G7 Украину. Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7.

Сын известного актера Игоря Верника Григорий вытер нос купюрой номиналом в пять тысяч российских рублей. Сын Игоря Верника вытер нос купюрой достоинством в пять тысяч рублей.

Авария в Чувашии унесла жизни пяти человек. Дмитрий Песков назвал причину отставки посла России в Великобритании Александра Яковенко. СМИ: лидеры G7 обсудили возможное участие России. ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по окрестностям Дамаска. События дня. ФАН-ТВ.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его самой большой ошибкой на посту главы страны был идеализм. Кравчук назвал свою самую большую ошибку на посту президента.

Депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, чем Петр Порошенко был выгоден США. Депутат Рады рассказал, как Украиной управляли из посольства США.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об ошибке в гимне, которая делала его бессмысленным. Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность возвращения Российской Федерации в G7. Пушков назвал абсурдным предложение Туска позвать Украину на следующий G7.

Владимир Зеленский в ходе празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Зеленский рассказал о «взятии» Дюнкерка казаками Богдана Хмельницкого.