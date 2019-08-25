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Аксенов рассказал о значимости форума «Таврида — АРТ» для Крыма

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Аксенов рассказал о значимости форума «Таврида — АРТ» для Крыма

Судак, 25 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о важном значении форума «Таврида — АРТ», который впервые прошел на юго-восточном побережье полуострова.

По словам Аксенова, форум станет драйвером экономики на юго-восточной части Крыма.

«Старт взят, старт достаточно резкий. Форум живет, будет развиваться… Для Крыма это вложение средств в инфраструктуру, в экономику республики, это рабочие места, налоги», — сказал чиновник после завершения стратегической сессии на форуме.

Аксенов также сообщил, что после завершения фестиваля будет обсуждаться вопрос улучшения инфраструктуры площадки. По его словам, в целом под проведение форума выделено порядка 200 гектаров земли в районе бухты Капсель.

Напомним, «Таврида — АРТ» проходит на юго-восточном побережье Крыма, недалеко от Судака. Фестиваль является частью арт-кластера «Таврида».

Ранее заместитель директора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков сообщил, что во время форума «Таврида — АРТ» было установлено два новых рекорда России. 

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Источник: РИА Новости
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