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В Крыму объяснили, зачем Кравчук назвал бессмысленным старый гимн Украины

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В Крыму объяснили, зачем Кравчук назвал бессмысленным старый гимн Украины

Симферополь, 25 августа. Крымский депутат Владислав Ганжара отреагировал на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что старая редакция украинского гимна была лишена смысла. 

По мнению члена Госсовета Республики, Кравчук занимается популизмом и хочет просто лишний раз напомнить о себе. При этом он обратил внимание на то, что на Украине сейчас полно действительно серьезных проблем и в сфере экономики, и в социальной среде, чехарда творится и в плане идеологического курса: государственных идеалов нет, и когда будут найдены, неизвестно. 

«В ситуации с гимном…  Его можно будет переписать, но понятно, что простые украинцы не этого ждут от депутатов», — заявил политик в комментарии Nation News.

Именно поэтому, по словам Ганжары, для Кравчука «эта история с гимном — просто популистская мера для привлечения внимания к своей персоне и ничего больше».

Ранее Кравчук в эфире телеканала «112 Украина» назвал бессмысленным гимн Украины в старой редакции. До 1991 года гимном страны была песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого «Еще не умерла Україна». В 2003 году текст был официально утвержден Радой, изменив начало песни на «Еще не умерла Украины и слава, и воля».

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