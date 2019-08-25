Звезда «Папиных дочек» показала, как кормит грудью младшего сына

Москва, 25 августа. Звезда сериала «Папины дочки», актриса театра и кино Дарья Мельникова опубликовала в социальных сетях фото, на котором кормит младшего сына грудью.

На фото Мельникова кормит своего малыша на фоне трансформаторной будки.

«Все контент, сын мой.... и это тоже контент», — написала 27-летняя актриса театра имени Ермоловой в Instagram.

Многие пользователи были возмущены, что знаменитость решила покормить ребенка грудью в таком «странном» месте.

«Бесят такие мадам, которые считают, что если они кормящие, то им можно это делать прилюдно, даже не прикрывшись. Вы в своем уме?» — написал bonya_dog6. «Странное фото», — добавил bazanova1907. «Блин, а раньше вроде талантом брать было модно. Времена меняются», — написал geena_tovkach.

В то же время другая часть поклонников артистки восхитилась кормящей Мельниковой, которая берет детей с собой, как на съемки, так и на отдельные мероприятия.

Не так давно Мельникова, ставшая в декабре прошлого года матерью во второй раз, рассекретила имя сына. Ребенка назвали Марком.

Напомним, Дарья Мельникова состоит в отношениях с актером Артуром Смольяниновым. Пара поженилась в 2013 году. В октябре 2015 актриса родила сына, спустя три года на свет появился второй ребенок.