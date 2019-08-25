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Вертолет и самолет столкнулись на Майорке, есть жертвы

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Вертолет и самолет столкнулись на Майорке, есть жертвы

Мадрид, 25 августа. Как минимум пять человек стали жертвами авиакатастрофы на Майорке, где столкнулись вертолет и небольшой самолет.

О трагедии сообщило издание ABC. Уточняется, что ЧП произошло в муниципалитете Инка. На месте происшествия работает полиция, спасатели и врачи скорой помощи.

Есть сообщения о нескольких пострадавших, пишет РИА Новости. Их точное количество и характер полученных травм пока не уточняется. Информация о погибших также уточняется. Агентство Europa Press опубликовало в Twitter фото с места авиааварии.

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