Вертолет и самолет столкнулись на Майорке, есть жертвы

Мадрид, 25 августа. Как минимум пять человек стали жертвами авиакатастрофы на Майорке, где столкнулись вертолет и небольшой самолет.

О трагедии сообщило издание ABC. Уточняется, что ЧП произошло в муниципалитете Инка. На месте происшествия работает полиция, спасатели и врачи скорой помощи.

Есть сообщения о нескольких пострадавших, пишет РИА Новости. Их точное количество и характер полученных травм пока не уточняется. Информация о погибших также уточняется. Агентство Europa Press опубликовало в Twitter фото с места авиааварии.