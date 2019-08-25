Украинских учителей обяжут сдавать ЕГЭ на профпригодность

Действующее правительство Украины подписало Указ «О проведении внешнего независимого оценивания профессиональных способностей преподавателей средних школ и средне-специальных учебных заведений». Согласно новому документу, уже до конца нынешнего года около полумиллиона украинских учителей будут должны сдать некое подобие школьного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и таким образом подтвердить свою способность воспитывать «новое поколение граждан». В связи с этим независимые эксперты заявляют, что нововведение превратится в настоящую травлю педагогов, несогласных с политикой официального Киева. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

По сути, нынешняя идея украинского Кабинета министров не нова. Ранее правительство уже объявляло так называемое «Учительское внешнее независимое оценивание» как минимум трижды. Все три раза проект потерпел фиаско, причем по разным причинам. Например, директор одной из школ в Киевской области обжаловала в суде катастрофически низкие отметки своих подчиненных, а в Чернигове группа педагогов попросту проигнорировала мероприятие, заявив, что оно «наносит удар» по их самолюбию. На этот раз избежать государственного экзамена им не удастся.

«Нам необходимо убедиться в том, что педагоги действительно в состоянии прививать детям не только любовь к наукам, но и к общечеловеческим и патриотическим ценностям», — заявила министр, глава Министерства образования и науки Украины (МОН) Лилия Гриневич.

«Лично я считаю подобный ЕГЭ для себя оскорблением, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН преподаватель истории в житомирском колледже Валерий С. — Я совершенно не сомневаюсь, что меня начнут «гонять» не только по датам исторических событий, но и заставят давать оценку тем или иным событиям. В свете того, что Бандера и Шухевич в сегодняшней Украине являются едва ли не национальными героями, мне, человеку, чей прадед погиб от рук бандеровцев, явно придется кривить душой и писать о «подвигах во имя Родины». Делать этого я не собираюсь, лучше уволюсь», — заявил преподаватель.

Свое нежелание сдавать упомянутый ЕГЭ выражают и другие коллеги Валерия Васильевича. Правда, по иным причинам.

«Я преподаю математику вот уж более сорока лет, и в этой науке, в отличие от науки исторической, государство мало что может изменить, — говорит школьная учительница из Сумской области Вера Пархомчук. — Но я уверена, что только после того, как мне поставят оценку «неудовлетворительно» за экзамен, меня попросту отправят на пенсию, чтобы дать более молодым и перспективным коллегам «сеять разумное, доброе и вечное». Теперь на это у моих недругов появилось законное право», — отметила женщина.

В самом МОН Украины открещиваются от намерения «расправиться с инакомыслящими».

«Наша цель — доказать мировому сообществу, что в системе образования действительно начались демократические преобразования, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей высокопоставленный министерский чиновник, отказавшийся назвать свое имя. — Если школьники отвечают на вопросы Единого государственного экзамена, почему бы их педагогам просто не подтвердить свою квалификацию?»

Как стало известно корреспонденту ФАН из источника в Украинском центре оценивания качества образования (структура, подконтрольная МОН, — Ред.), в рамках соответствующих тестов учителям придется выполнить 100 заданий за три часа.

«Задания в целом несложные. Они призваны определить уровень осведомленности участников в вопросах планирования, организации учебного процесса, а также патриотического воспитания учащихся и создания благоприятной образовательной среды», — несколько косноязычно говорится в пояснительной записке к обнародованному документу.

Далее в той же записке обещается, что каждый, кто даст не менее 99% правильных ответов на вопросы тестов, получит двадцатипроцентную прибавку к зарплате. Что будет с теми, кто экзамен провалит, ничего не сообщается.