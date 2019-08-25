Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео

Москва, 25 августа. Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.

На кадрах видно, как истребители показывают синхронность действий, выполняя фигуры различной степени сложности. Также был продемонстрирован одиночный пилотаж, на котором пилот показал все возможности Су-57.

Истребитель показывал в небе эффектные трюки: кобру Пугачева, управляемый плоский штопор, развороты и перевороты различных типов сложности. Как отметила пресса, большая часть фигур недоступна иностранным самолетам, а из российских лайнеров, кроме Су-57, могут выполнять такие маневры Су-30СМ и Су-35, оснащенные двигателями с управляемым вектором тяги.

Как отметил телеканал «360», накануне в Жуковском прошла репетиция открытия Международного авиационно-космического салона (МАКС), который стартует 27 августа. Отмечается, что на МАКС-2019 впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57 и пассажирский самолет МС-21-300.

Организаторы, кроме павильонов с воздушными суднами, создали площадки для проведения конгрессов, круглых столов и конференций. Мероприятия пройдут с 27 августа по 1 сентября.