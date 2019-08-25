Украина пожаловалась на резкое снижение поставок дизтоплива из России

Киев, 25 августа. Поставки российского дизельного топлива на Украину в августе сократились в два раза, заявил представитель президента страны в кабмине Андрей Герус.

По его данным, в текущем месяце поставки из РФ составят около 20% украинского рынка, а не 45%, как было ранее. При этом он похвастался ростом других поставок.

«Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений», — написал чиновник в Facebook.

Тут же Герус заверил, что дефицита дизеля на Украине нет, а цены на него снизились.

Напомним, 18 июля стало известно, что Киев ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Подобные действия, а также попытки украинской стороны заменить российское топливо белорусским, ранее прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По мнению специалиста, итогом таких вынужденных мер станет скачок цен на данный вид ГСМ на Украине.