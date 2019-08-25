Жители Ростовской области отметили День флага России концертами и флешмобами

Ростов-на-Дону, 25 августа. Массовый флешмоб в честь Дня государственного флага прошел в историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону.

С 22 по 25 августа в разных городах России проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага. В Ростове-на-Дону развернули два больших триколора длиной 15 и 36 метров.

В историческом парке дети выпустили в небо воздушные шары синего, белого и красного цветов. Для школьников провели лекции по отечественной истории.

В Новочеркасске День государственного флага отметили большим концертом, в центре города выступили творческие коллективы и юные артисты. Для детей провели конкурс рисунка на асфальте, посвященный флагу РФ.

В Таганроге, Шахтах и Аксае состоялись акции, посвященные государственному символу. Жителям городов Ростовской области раздавали воздушные шары и ленточки цветов российского триколора.

Ранее сообщалось, что 24 августа в Москве прошел митинг-концерт на проспекте Сахарова, число его участников превысило 100 тысяч человек.