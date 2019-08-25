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Пользователи Сети удивились исполнению гимна Украины на борту самолета

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Пользователи Сети удивились исполнению гимна Украины на борту самолета

Москва, 25 августа. Пользователи Сети удивились исполнению стюардессой украинского авиаперевозчика «Международные авиалинии Украины» гимна страны на борту воздушного судна. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале перевозчика.

По данным перевозчика, акция была приурочены ко Дню независимости Украины. В комментариях под видео пользователи Сети начали оставлять ироничные сообщения и вопросы.

«Почему пилоты в вышиванках не пустились в пляс между кресел?», — поинтересовались в комментариях.

«Мило, но лучше бы привели в соответствие параметры «цена-качество» своих услуг», — посоветовал другой пользователь Интернета.

 

В другом комментарии происходящее на борту самолета назвали маразмом.

«Этой стюардессе надо вступать на передаче «Голос» и завоевывать сердца людей, а не прозябать в идиотской авиакомпании», — написал другой комментатор.

Напомним, в субботу на Украине прошли торжества, посвященные Дню независимости. Его традиционно отмечают 24 августа. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, вместо него состоялось «Шествие достоинства», в котором приняли участие военные, политики, общественники, волонтеры и иностранные гости. 

Экс-депутата Верховной рады Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что День независимости Украины — дутый праздник, поскольку после государственного переворота в 2014 году страна утратила свою независимость, превратившись фактически в колонию Запада.

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Источник: РИА Новости
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