Трамп рассказал об отношении лидеров G7 к возвращению России

Биарриц (Франция), 25 августа. Возвращение России в «Большую семерку» поддерживает ряд лидеров стран-участниц G7, заявил президент США Дональд Трамп.

«Работа идет. У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России», — сообщил он журналистам.

По его мнению, возобновление участия России в этом формате будет выгодно для решения многих актуальных вопросов, стоящих на мировой повестке дня.

«Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения. Не знаю, примем мы какое-либо решение… Может, мы просто оставим все, как есть», — добавил он.

При этом имена тех, кто поддерживает возвращение России в западный клуб, Трамп не назвал, объяснив, что процесс обсуждения еще идет, пишет РИА Новости.

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма на референдуме приняли решение воссоединиться с РФ. Однако Киев, а следом страны Запада обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины. После этого участники «большой семерки» отказались ехать на саммит организации в Сочи, а собрались в Брюсселе, куда Россию не позвали. Помимо этого из-за крымского вопроса против РФ были введены санкции.

В течение пяти лет они неоднократно продлевались, хотя в Москве указывали на то, что язык санкций контропродуктивен, а обвинения о вмешательстве в украинские дела неоправданны. На ограничительные меры был дан симметричный ответ в виде продуктового эмбарго. Экономика стран, попавших под его действие, потерпела большие убытки, в связи с чем в ЕС стали все чаще говорить о необходимости отменить санкции против Москвы.

Ранее Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин будет «скорее всего» приглашен на саммит G7 в 2020 году. В ответ в Кремле заявили, что если такое предложение поступит, оно будет рассмотрено. Сам Владимир Путин еще в 2018 году напомнил о том, что Россия сама из G8 не выходила и не закрывала двери для участников организации. Политологи сходятся во мнении, что формат G7 уже просто изжил себя, лидеры стран «западного клуба» это прекрасно понимают.