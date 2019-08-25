Кандидаты в губернаторы Петербурга провели встречу с членами ЦИК и Горизбиркома

Санкт-Петербург, 25 августа. Кандидаты в губернаторы Петербурга Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова встретились с членом ЦИК РФ Александром Клюкиным, председателем петербургской избирательной комиссии Виктором Миненко, а также с уполномоченным по правам человека в городе Александром Шишловым. Темой их встречи стали экстерриториальные участки на предстоящих выборах.

Бортко отметил, что его беспокоит вопрос расположения экстерриториальных участков и отсутствие возможности у избирателей проголосовать за муниципальных депутатов на «дачных» участках. Он направил письмо в ЦИК России.

По словам Клюкина, письмо с ответом на запрос Бортко уже направлено. При этом Центризбирком изначально не рекомендовал Петербургу создавать экстерриториальные избирательные участки, тем не менее это законное право регионального избиркома.

В данный момент представители ЦИК направят все свои усилия на проверку реализации системы «Мобильный избиратель». По состоянию на 24 августа, ресурсом воспользовались более 20 тысяч человек. Часть петербуржцев поменяла место голосования внутри города, а другая часть намерена проголосовать в Ленинградской и Псковской областях.

Миненко отметил, что создание участков в Ленинградской и Псковской областях является экспериментом, который нужно провести для реализации прав тех избирателей, которые в другом случае не смогли бы отдать свой голос за кандидата.

По словам Тихоновой, если всего на загородных участках проголосует меньше 50 тысяч человек, то вопросы, которые у нее есть к организации экстерриториальных участков, отпадут.

Амосов предъявил претензию касательно информирования кандидатов о конкурентом месторасположении экстерриториальных избирательных участков и мест голосования, сообщил «Петербургский дневник». В ответ политику продемонстрировали на сайтах публикации с подробной информацией об этом. Тем не менее Амосов призвал избирательные комиссии усилить информационную работу.

Шишлов предложил организовать на экстерриториальных участках видеофиксацию. Его идею поддержали кандидаты, однако, по словам Миненко, сделать это сейчас технически невозможно.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября, кандидатами на пост градоначальника являются выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, самовыдвиженец Александр Беглов, выдвиженец от КПРФ Владимир Бортко и выдвиженец от «Справедливой России» Надежда Тихонова.