Август в истории России — август наших побед. Колонка Николая Старикова

Репутация последнего месяца лета, неудачного или несчастливого — это «изобретение» последнего времени. В нашей истории нет плохих и нет хороших месяцев — все зависит от народа и его руководителя. Ну, а обвинения в адрес августа мы сможем развеять, обратившись к историческим фактам. Подробнее — в авторской колонке писателя и общественного деятеля Николая Старикова для Федерального агентства новостей.

Не будем далеко уходить в дебри истории, а обратимся к датам наиболее сложного периода для всего мира — 1939–1945 гг. Вторая мировая война.

1939 год. 23 августа 1939 года был заключен Договор о ненападении между СССР и Германией, который и сегодня является главной мишенью для попыток очернения СССР и Сталина лично. Этот документ гарантировал нашей стране еще два года мира и давал возможность для сложной дипломатической игры. Ее целью было избежать войны на два фронта (с Германией и Японией) и «подарить» агрессию Третьего рейха тем, кто его и создал: Парижу, Лондону и Вашингтону. Не вина Сталина, что Гитлер был большим англофилом, чем это можно себе представить. Этот тезис удивителен только для тех, кто не знает истории и фактов трепетного отношения фюрера к англичанам, на которых он хотел походить и которых все время приводил в пример как образец жесткой расовой политики. Именно Адольф Гитлер спас Великобританию, напав на СССР в 1941 году.

Задача Сталина была в том, чтобы отвести удар от вверенной ему страны. Что он и сделал. Спасение враждебной нам Польши в сферу компетенции главы СССР не входило. Поэтому разговоры о «предательстве» Советского Союза в отношении поляков — не более, чем спекуляции и эмоции.

В августе 1939 года СССР провел блестящую дипломатическую операцию: именно поэтому ее так ненавидят на Западе и называют «пактом», а свои документы, подписанные с Гитлером, величают просто «договорами».

В эти же дни 1939 года Красная армия разгромила японцев на Халхин-Голе, что привело к нежеланию Токио в дальнейшем воевать с русскими, а также способствовало тому, что был подписан Договор о ненападении с Берлином. Военная победа в монгольских степях помогла достигнуть победы в сфере дипломатии.

1940 год. В августе 1940 года в состав нашего государства были возвращены три Прибалтийские республики (в юле была возвращена Бессарабия, то есть часть Молдавии), что стало прямым следствием заключения Договора о ненападении с немцами, ведь теперь Берлин не собирался никому помогать против России. Франция перестала существовать как международная сила, а англичан немцы загнали на остров. Тем, кто называет возвращение Прибалтики «оккупацией», приведу только два факта, полностью опровергающие такой подход. Никакого сопротивления три армии трех государств не оказали, в отличии от финнов, сражавшихся в советско-финской войне 1939–1940 гг. После вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР эти три армии были включены в состав Красной армии — никаких репрессий, никаких увольнений командного состава. Даже форма была сохранена.

1941 год. В конце августа 1941 года началась операция «Согласие»: СССР и Великобритания одновременно ввели свои воинские части на территорию Ирана. 25 августа Москва направила Тегерану последнюю ноту, в которой сказано, что учитывая пункты 5 и 6 действующего на тот момент Договора между Советской Россией и Ираном от 1921 года (в них предусматривался ввод советских войск в случае возникновения угрозы южным рубежам Советской России), СССР в «целях самозащиты» имеет право ввести войска в Иран. Лондон ввел войска безо всякого основания. Смысл оккупации Ирана был вовсе не в предотвращении подрывной работы «немецких агентов», а в создании новой буферной зоны между СССР и Великобританией. Держать «британских партнеров» подальше от наших нефтяных месторождений! Важность этой задачи можно легко понять — в августе 1941 года у Сталина есть масса проблем на германском фронте, тем не менее три армии стоят на иранской границе до конца августа и вводятся на иранскую территорию вместо того, чтобы отправиться под Москву. Потери наших солдат исчислялись пятью десятками убитых и около 1000 раненых.

1942 год. 23 августа 1942 года германская авиация полностью уничтожила Сталинград. Зажигательные бомбы, перемешались с фугасными. Всего на город сбросили более 20 килотонн — это больше, чем на Хиросиму. И это на в основном деревянный Сталинград. Огненный смерч, возникший от огромного пожара, потом повторится в Дрездене и других городах Германии. Но это будет потом. А пока резервуары с нефтью разлились по реке, горела Волга, горело все. В огне погибло по разным оценкам от 50 до 80 000 мирных жителей. И в этом страшном пожаре выковалась решимость солдат стоять до конца.

Пройдет всего несколько недель и веселые немецкие солдаты из германской военной хроники перестанут улыбаться, столкнувшись с жесточайшим сопротивлением в руинах уничтоженного города. Еще через несколько месяцев гитлеровцы окажутся в котле. Из более чем 100 000 сдавшихся в плен в Германию вернутся около 10 000 солдат и офицеров.

1943 год. 23 августа отмечается День воинской славы России — день разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Сегодня именно Курская дуга является историческим пунктом, вокруг которого разворачивается основная борьба с фальсификаторами истории, желающими показать, что СССР якобы проиграл эту битву, раз в танковом сражении под Прохоровкой понес большие потери в боевых машинах.

А правда такова — последняя попытка Гитлера переломить ход войны провалилась. С тех пор на Восточном фронте немцы ушли в оборону и сидели в ней до мая 1945 года, осуществляя лишь локальные контрнаступления.

1944 год. 1944 год вошел в историю военного искусства как год десяти сокрушительных ударов по фашистским войскам. Их назвали «десять сталинских ударов». К сожалению, сегодня этот термин не используется. Надо бы его вернуть — так легче учить хронологию Великой Отечественной войны. В августе 1944 года осуществлялся Шестой (Львовско-Сандомирская операция) и Седьмой удар (Ясско-Кишиневская и Румынская операции). В их ходе наша армия освободила Западную Украину и Молдавию, а Румыния и Болгария не только вышли из войны против СССР, но и объявили войну Германии.

1945 год. В апреле 1945 года, то есть за четыре месяца до этого, СССР, денонсировавший советско-японский пакт о нейтралитете, вступает в войну против Японии. Миллионная Квантунская армия была разгромлена менее чем за две недели. В плен попало около 600 тыс. японских военнослужащих. Основные боевые действия на континенте велись 12 дней, по 20 августа. Однако отдельные бои продолжались вплоть до 10 сентября.

Наши потери составили чуть более 12 тыс. человек. Советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские острова, Маньчжурию и часть Кореи. Наша армия вернулась туда, откуда русский солдат ушел в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг.

22 августа 1945 года советские десантники освободили Порт-Артур и порт Дальний (Дайрен) на китайском полуострове Ляодунь. Американцы старались высадиться в этих стратегических точках раньше русских. В ответ сталинское командование высадило на китайском побережье десант на гидросамолетах. 22 августа 1945 года 27 самолетов взяли курс на порт Дальний. На борту каждого самолета, не считая экипажа, был взвод десантников. Маршрут был таким, чтобы ввести в заблуждение не только японцев, но и американцев. Он сначала пролегал над морем, далее — через Корейский полуостров, вдоль побережья Северного Китая. При подлете к бухте порта Дальний десантники пересаживались на надувные шлюпки и двигались к берегу.

В результате правительство Чан Кайши было вынуждено заключить с Москвой договоры аренды двух портов: русская армия и флот опять появились в Порт-Артуре и порту Дальний. Уберет их оттуда не военное поражение, а Хрущев, как и Горбачев, в мирное время сумевший нанести колоссальный вред российскому государству.

Нет для России плохих месяцев — есть плохие руководители!