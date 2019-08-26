Сирия итоги за сутки на 26 августа 06.00: ПВО Сирии отразила удар Израиля, боевики ХТШ готовятся напасть на Алеппо

Сирия, 26 августа. Сирийские силы ПВО отразили удар Израиля, новый турецкий конвой вошел в Идлиб, боевики «Тахрир аш-Шам» готовятся напасть на Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили ракетный удар со стороны Израиля, наносят удары террористам в Идлибе, начали масштабную атаку на террористов под Кабаной.

ВКС РФ: уничтожили три танка боевиков в Идлибе, наносят удары по террористам в Латакии.

«Хезболла»: заявила о потерях в результате ночного авиаудара ВВС Израиля в Дамаске.

Армия Турции: направила новый военный конвой в провинцию Идлиб, обстреляла курдские силы под Телль-Рифатом.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные группировки: противостояли сирийской армии в Идлибе, Хаме и Латакии, отошли из Маарет ан-Нумана, возложили на Турцию вину за поражение под Хан-Шейхуном, предположительно планируют атаку на город Алеппо.

Курды: отходят от границы Турции, подверглись многочисленным атакам «спящих ячеек» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, вывозят оружие с территории будущей «зоны безопасности» на севере Сирии.

Международная коалиция: увеличивает ВПП на авиабазе в Хасаке.

Израиль: нанес удар по иранским силам в провинции Дамаск.

Провинция Дамаск

Вооруженные силы Израиля нанесли в ночь на воскресенье новый удар по территории Сирии. Сирийские войска ПВО сработали своевременно и отразили значительную часть запущенных ракет. Одновременно несколько ударов были нанесены на территории Ливана.

Al Jazeera сообщает, что мощные взрывы были слышны в районе сирийской авиабазы «Меззех» к юго-востоку от Дамаска. Основной удар, как сообщает Step News, пришелся по деревне Акраба. Израильское военное ведомство объявило, что удары были нанесены по позициям иранских формирований «Кудс» и силам ливанской «Хезболлы», которые якобы готовили в этом районе удар по Израилю с использованием беспилотников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении повторил заявление ВС Израиля и заявил, что израильская армия будет наносить удары по иранским силам везде, где это будет возможно.

Тем временем руководство «Хезболлы» назвало потери в результате израильских ударов на территории Сирии. Источник в Twitter (@islamicworldupd) сообщает, что результате авиаудара погибли члены «Хезболлы» Яссер Ахмед Дахар и Хассан Юсуф Зебиб. Эта информация может быть неполной — источник в САА рассказал ливанскому изданию Al Masdar, что в результате удара в поселке Акраба погибли пять бойцов «Хезболлы». Ранее Израиль заявил, что удары были направлены на силы «Хезболлы» и иранского подразделения «Кудс», действующего в Сирии.

Провинция Латакия

По сообщениям различных источников, правительственные силы начали новую масштабную операцию против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ), которые удерживают хорошо укрепленные высоты в районе поселка Кабана на севере Латакии. Как сообщает Al Masdar, подразделения 4-й бронетанковой дивизии САА вновь пошли в атаку под прикрытием ВКС РФ, основные бои разворачиваются к югу от Кабаны. Пока что сообщений о значимых успехах правительственных сил не поступает — напротив, новостные источники (@MasarPressNet; @HalabTodayTV) сообщают, что под Кабаной был подбит еще один танк САА, сообщается об убитых и раненых в войсках.

Провинция Алеппо

Курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork) сообщают, что отряды курдского ополчения YPG начали покидать свои позиции вдоль сирийско-турецкой границы в рамках первой части плана по созданию турецкой «зоны безопасности» на севере Сирии.

Тем временем турецкая армия обстреляла из тяжелой артиллерии курдские силы в деревне Сагнакав районе Телль-Рифата на севере Алеппо,сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork). Напомним, несмотря на договоренности между США и Турцией по созданию «зоны безопасности», часть курдских отрядов продолжает нападения на протурецкие формирования ССА и армию Турции в этом районе.

Действующие в идлибской зоне деэскалации боевики из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» намерены отыграться за тяжелое поражение под Хан-Шейхуном, атаковав город Алеппо. Курдское агентство Hawar News ссылается на «осведомленные источники в Алеппо» — террористы планируют вновь атаковать город с плато Анадан, пользуясь поддержкой Турции. Между тем в САА, предположительно, уже знают о планах боевиков, значительные подкрепления направлены на усиление обороны сирийского мегаполиса.

Провинция Дейр-эз-Зор

ИГИЛ продолжает нападения на курдские силы на востоке Сирии. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о взрыве на пути следования конвоя проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор. Мощный взрыв произошел на мосту в городе Аль-Басира. В результате получили ранения двое бойцов SDF, находившихся в автомобиле Hummer. В той же Аль-Басире неизвестный расстрелял курдского бойца из пистолета с глушителем. Кроме того, SOHR сообщает о нападении на КПП SDF на востоке провинции — неизвестные боевики (вероятнее всего — члены «спящей ячейки» ИГИЛ) обстреляли курдских военных из пулемета, один курдский боец погиб.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб после вытеснения террористов из Хан-Шейхуна и «латаминского котла» продолжаются столкновения между правительственными силами и террористами, входящими в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам». ВКС РФ оказывают постоянную поддержку САА, нанося удары по скоплениям боевиков вблизи линии фронта.

Новый турецкий военный конвой прибыл в провинцию Идлиб, проследовав через перевал в районе Кафр-Лусин. В настоящее время, как сообщает источник в Twiiter (@ZaitunAgency), конвой ВС Турции направляется на юг идлибской зоны деэскалации — турецкие военные направляются к восточной границе идлибской зоны деэскалации и проследуют через наблюдательный пункт №6 в Телль-Тукане и наблюдательный пункт №7 в Сирмане, сообщает турецкий источник в Twitter (@peyok_8_).

Авиация наносила удары по скоплениям террористов в районе городов Бдама, сообщает Baladi News, а также Ат-Тах и Маарет ан-Нуман. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о снижении интенсивности ударов по позициям боевиков, упоминая также удары по террористам у Ат-Таманы и Телль-Маниса. Источники сообщают об уничтожении ВКС РФ трех танков боевиков в районах Фарджа и Умм-Джабаль, к северу от ;Хувейн аль-Кабира. Step News также сообщает об ударах по террористам в районе города Хазарин, и ударах САА по террористам под Хишем и Кафр-Саджной.

Между тем источники в социальной сети Youtube (NBRAS AL2RD) опубликовали видеозапись, предположительно сделанную разведкой САА в городе Маарет ан-Нуман. Судя по кадрам, город практически пуст, целые улицы пустуют, не видно ни мирных жителей, ни боевиков. Источник утверждает, что «весь город контролируется небольшим отрядом боевиков, которые скорее выполняют роль разведчиков, осуществляя беглые атаки на военных, опасаясь попасть под удары артиллерии и авиации».

Тем временем сторонники «Тахрир аш-Шам» в Сирии изобрели новую версию причин поражения под Хан-Шейхуном и катастрофы, постигшей их в «латаминском котле». Как следует из публикации Step News, некий «сирийский аналитик» Фади Хуссейн утверждает, что боевики проиграли, поскольку «Турция запрещала проводить боевые операции против сирийских войск и открывать новые фронты в Идлибе».

Провинция Даръа

В провинции Даръа на юге Сирии продолжаются нападения на официальных лиц и военных, связанных с правительством в Дамаске и Сирийской арабской армией. Агентство Halab Today TV сообщает об успешном покушении на мэра города Музейриб на западе Даръа. Ахмад ан-Наблусибыл застрелен перед своим домом и скончался на месте, нападавшие не установлены. Источник отмечает, что до этого ан-Наблуси пережил четыре попытки покушения на свою жизнь.

Провинция Хама

Медиаресурс террористов «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Twitter (@alwataniaTahrer) сообщает об обстреле сил САА на севере Хамы, в районе населенного пункта Телль-Хаваш. Медиаисточник боевиков сообщает об убитых и раненых среди правительственных сил в результате обстрела из 120-мм минометов.

Провинция Хасака

Войска коалиции во главе с США проводят инженерные работы на своей авиабазе на севере Хасаки, сообщает сирийский источник в Twitter (@HarbiehNadie). Стало известно, что коалиция увеличивает протяженность взлетно-посадочной полосы для того, чтобы авиабаза могла принимать более крупные самолеты. Возможно, работы связаны с началом военной операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

Перед началом турецкой военной операции по созданию «зоны безопасности» «Демократические силы Сирии» (SDF) вывозят огромные запасы вооружения, поставленного им американцами, со своих баз на севере Сирии, сообщают источники агентства Baladi News. В первую очередь курды вывозят оружие и припасы из Рас аль-Айна в Хасаке — там, предположительно, будут проходить маршруты первых турецких патрулей на сирийской территории. Боевое снаряжение было вывезено на 30 грузовиках на зернохранилища к югу от города, вероятно, в дальнейшем оружие будет увезено дальше, чтобы обезопасить его от ударов турецкой армии.

Ирак

Источники в Twitter (@VivaRevolt) сообщают о гибели одного из командиров иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Ираке, неподалеку от границы с Сирией. Неизвестный боевой беспилотник нанес удар по автомобилю с бойцами шиитского ополчения в районе Аль-Каима. Источник в Twitter (@maytham956) утверждает, что удар был нанесен израильским беспилотником и стал часть плана Израиля по ослаблению проиранских сил в Ираке — ранее неопознанные беспилотники наносили удары по складам вооружения и базам «Хашд аш-Шааби» в центральной части Ирака. Имя погибшего не называется.

1 Организация запрещена на территории РФ.