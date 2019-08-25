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Рудковская поразила подписчиков раскоряченными ногами и залысинами

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Рудковская поразила подписчиков раскоряченными ногами и залысинами

Москва, 25 августа. Продюсер и супруга знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала новое фото в экстремально коротком платье. Подписчики «красоты» не оценили и заявили, что она оделась не по возрасту и у нее «вечно ноги в раскоряку».

На снимке можно видеть, как Рудковская беседует с одним из ведущих музыкального фестиваля, на открытии которого она и надела откровенный наряд цвета «сочинской волны». Недовольство юзеров вызвало не только платье и ноги, но и прическа Яны. По мнению пораженных комментаторов, на голове у нее можно видеть «жуткие залысины». Многие посоветовали ей носить только брючные костюмы.

Справедливости ради стоит отметить, что были и те, кто наоборот похвалил Рудковскую за «шикарный образ», назвав ее «огненной» и «королевой». Наиболее преданные фанаты безапелляционно заявили, что фасон и цвет платья Рудковская подобрала более чем удачно. По их словам, продюсер отлично подчеркнула красоту своих ног.  

Ранее нелестные отзывы в адрес гардероба и физической формы жены Плющенко неоднократно отпускала скандальный блогер Елена Миро. По ее мнению, продюсер молодится и скрывает своей настоящий возраст.

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