Французский курортный город Биарриц вымер во время саммита G7

Обстановка в курортном городе Биарриц на французском побережье Атлантического океана во время саммита «Большой семерки» оставляет крайне гнетущее впечатление. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил журналист, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Во время своей поездки во Францию Малькевич написал в своем Telegram-канале Media Малькевич о ситуации в Биаррице. По его словам, город абсолютно вымер: людей нет вообще. Полиция полностью оцепила Биарриц, он находится на осадном положении, а въехать на его территорию не представляется возможным.

«Районный центр этой местности — город Байонна, на который больно смотреть: он фактически захвачен антиглобалистами. Все магазины, кафе, общественные заведения закрыты с 22 по 28 августа! Причем не просто закрыты, а заколочены специальными досками, везде установлены железные ставни! Тишина абсолютно зловещая», — сообщил в своем Telegram-канале Малькевич.

Также Малькевич сообщил о бесчинствах антиглобалистов. Так, например, дочь одной из гостей отеля, куда поселился сам Малькевич, возвращалась на рейсовом автобусе из испанского Бильбао в город Байонна. Маршрут пролегал в окрестностях Биарриц. При этом, как отметил журналист, автобус был вынужден высадить пассажиров за 20 километров до места назначения и за 10 километров до столицы саммита — в городе Сан-Жан-де-Люз.

«Автобан N63 Бордо – Испания. Скоростное движение. Три полосы в каждом направлении. Водитель тормозит. Внезапно почти перед самым автобусом на автобан высыпало человек 200 в масках и противогазах. Все в черном. Их лица скрыты. Протестанты начали ломать все, что было под рукой из дорожной инфраструктуры: указатели, дорожные столбы, остановки SOS. Обломки вытаскивали на автобан, пытаясь тем самым забаррикадировать движение. Подбежали к автобусу. Стали его раскачивать, пытаясь завалить на бок. Водитель (настоящий смелый баск!) с минимальной скоростью двинул автобус вперед, постепенно прорывая кордон. Под колеса никто из манифестантов почему-то лечь не захотел. Видя, что автобус уходит из-под контроля и его не завалить, митингующие краской из баллончиков стали расписывать кузов. Особенно жирно получилась надпись FUCK G7. Еще минута — и автобус прорвал цепь манифестантов. В этот момент наконец-то приехала полиция», — рассказал Малькевич.

В комментарии ФАН Малькевич заметил, что Биарриц превращен в какой-то концлагерь. Город находится на осадном положении.

«Он вымер абсолютно, все жители из него уехали. Это не потемкинская деревня, а что-то очень странное. Крайне разительный контраст получается с тем же саммитом G20, который прошел в Санкт-Петербурге в 2013 году. То был праздник, люди радовались. Здесь же все абсолютно иначе. Ближайший к Биаррицу город Байонна производит гнетущее впечатление. Во-первых, он тоже вымерший. Во-вторых, здесь заколочены все ставни. Закрыты на первых и вторых этажах магазины и кафе. Причем таблички говорят, что все полностью закрыто с 22 по 28 число», — пояснил Александр Малькевич.

По его словам, антиглобалисты ведут себя очень развязно — они пользуются своей безнаказанностью.

«Та история, которую я описал в Telegram-канале (про автобан N63 Бордо – Испания. — Прим. ФАН) показывает две крайности: сначала полиция дает молодчикам возможность максимально бесчинствовать — практически с жертвами, а потом начинают самым жесточайшим образом их сносить, в том числе водометами. Конечно, невольно проводятся параллели с Россией, где тактика превентивных задержаний довольно действенная. То есть во Франции они ждут, когда автобус опрокинут и только потом действуют. Это неправильно», — добавил Малькевич.

Он заметил, что антиглобалисты в свободное от своих акций время бродят по Байонне. Он предположил, что активисты попытаются перегруппироваться, тогда можно будет ожидать очередной виток напряженности.

Напомним, во Франции проходит саммит «Большой семерки». Лидеры стран G7 на саммите в Биаррице обсудили вопрос возможности возвращения России и восстановление формата «Большой восьмерки».