Момент ДТП, в котором погиб режиссер Хомский, попал на видео

Москва, 25 августа. Каршеринговый автомобиль врезался в КамАЗ в Юрьевском переулке в Москве, видео с места ДТП публикует Федеральное агентство новостей.

Момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский, попал на видео. Инцидент произошел ранним утром 25 августа.

В правоохранительных органах подтвердили, что за рулем находился мужчина 1976 года рождения. По предварительным данным, он стал виновником аварии.

Хомский находился за рулем арендованного автомобиля каршеринговой компании. Прибывшие на место происшествия медики скорой констатировали смерть пострадавшего.