В театре опровергли сообщения о госпитализации Меньшикова

Москва, 25 августа. Актер театра и кино Олег Меньшиков не попадал в реанимацию, сообщили в театре имени М. Н. Ермоловой, художественным руководителем которого является артист.

Как сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя столичного театра, Меньшиков планировал пройти обследование еще до закрытия 93-го театрального сезона.

«Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили», — приводит издание слова сотрудника театра имени Ермоловой.

Как отметила газета, Меньшиков, скорее всего, решил пройти обследование до начала нового театрального сезона, который откроется 17 сентября постановкой «Оркестр мечты. Медь», в которой главную роль исполнил 58-летний Меньшиков.

Накануне ряд СМИ сообщил об экстренной госпитализации народного артиста России Олега Меньшикова. Актеру якобы стало плохо после употребления алкоголя. Других подробностей не приводилось.

На этой неделе скончалась Александра Назарова, актриса, которая прослужила в театре имени Ермоловой почти 55 лет. Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет 20 августа. Некоторые СМИ предположили, что кончина актрисы театра повлияла на состояние художественного руководителя.

Заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова сообщила, что Назарова лежала в больнице с июля. По ее словам, артистка впадала в кому и лежала «на трубках».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, причиной смерти Назаровой стало перенесенной актрисой тяжелое заболевание.