Дамаск, 25 августа. Террористы планируют воспользоваться давно отработанными методами, чтобы обвинить правительственные войска САР в расправе над мирными жителями. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в сирийской армии.

С этой целью полевые командиры террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (подконтрольна запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре»1) готовят очередные провокации с применением химического оружия в городах Джиср-аш-Шугур и Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб.

По информации нескольких независимых источников, в эти города доставлены емкости с отравляющими веществами в сопровождении французских и турецких специалистов. Роль «спасателей» для пострадавших отведена пресловутым «Белым каскам».

Инсценированная химатака может быть использована США и их союзниками для нанесения удара по объектам Сирии, а также ввода турецких войск в зону деэскалации.

Напомним, 20 августа правительственным войскам САР удалось замкнуть кольцо окружения вокруг города Хан-Шейхун. После того, как сирийская армия взяла под контроль холм Телль ат-Тараи, у террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» не осталось путей для отступления из «Латаминского котла» — кольца вокруг района города Аль-Латамина, являвшегося крупным центром обороны террористов.

Армии САР удалось в кратчайшие сроки зачистить образовавшийся «Латаминский котел». Правительственные войска республики освободили Кафр-Зету, Аль-Латамину, Латмин и Телль-Фас — некогда ключевые форпосты террористов. Также сирийская армия провела операцию по освобождению Хан-Шейхуна, 22 августа силы сирийской правительственной армии уже контролировали город полностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.