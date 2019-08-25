Сирия новости 25 августа 22.30: боевики ХТШ готовятся напасть на Алеппо, стал известен маршрут турецкого конвоя в Идлибе

Сирия, 25 августа. Командир «Хашд аш-Шааби» погиб при ударе беспилотника, стали известны точки назначения турецкого конвоя, боевики «Тахрир аш-Шам» планируют нападение на Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористам в Идлибе и Латакии, провела рейды в Дейр-эз-Зоре.

Армия Турции: обстреляла курдские силы под Телль-Рифатом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжили противостоять САА в Идлибе и Латакии, предположительно планируют атаку на город Алеппо.

Курды: вывозят оружие с территории будущей «зоны безопасности» на севере Сирии.

Провинция Дамаск

Израильские СМИ выдали видео с последствиями ударов ВВС Израиля, нанесенных в 2018 году, за видеозапись событий минувшей ночи. Как сообщает агентство Muraselon, ряд израильских СМИ опубликовали старое видео, заявив, что «получили запись событий от ЦАХАЛа». Предположительно, так в Израиле пытаются преувеличить последствия сегодняшних ударов по иранским силам к юго-западу от Дамаска — значительное количество ракет было перехвачено, поэтому ущерб оказался далеко не так велик, как, вероятно, ожидали в Израиле.

Провинция Алеппо

Турецкая армия обстреляла из тяжелой артиллерии курдские силы в деревне Сагнака в районе Телль-Рифата на севере Алеппо, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork). Напомним, несмотря на договоренности между США и Турцией по созданию «зоны безопасности», часть курдских отрядов продолжает нападения на протурецкие формирования ССА и армию Турции в этом районе.

Между тем ливанское издание Al Masdar утверждает, что действующие в идлибской зоне деэскалации боевики из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» намерены отыграться за тяжелое поражение под Хан-Шейхуном, атаковав город Алеппо. Курдское агентство Hawar News ссылается на «осведомленные источники в Алеппо» — террористы планируют вновь атаковать город с плато Анадан, пользуясь поддержкой Турции. Между тем в САА, предположительно, уже знают о планах боевиков, значительные подкрепления направлены на усиление обороны сирийского мегаполиса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные силы проводят рейд на территории города Аль-Курия в провинции Дейр эз-Зор, сообщает новостной источник в Twitter (@MasarPressNet). Предположительно обыски и рейды нацелены на поиск «спящих ячеек» террористов группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ).

Провинция Идлиб

Стал известен путь следования конвоя турецких войск, который вошел на территорию Идлиба через перевал Кафр-Лусин. Турецкие военные направляются к восточной границе идлибской зоны деэскалации и проследуют через наблюдательный пункт №6 в Телль-Тукане и наблюдательный пункт №7 в Сирмане, сообщает турецкий источник в Twitter (@peyok_8_).

Тем временем Сирийская арабская армия продолжает наносить удары по позициям террористов в Идлибе. Агенство SANA сообщает, что САА нанесла мощные артиллерийские и ракетные удары по укреплениям и местам скоплений террористов «Тахрир аш-Шам» в районе Маарет ан-Нумана, Ат-Таха, Телль-Маниса и Джарджаназа.

ВКС РФ, как сообщает Step News, наносят удары по боевикам в районе города Аль-Факи в южной части Идлиба.

Провинция Хасака

Перед началом турецкой военной операции по созданию «зоны безопасности» «Демократические силы Сирии» (SDF) вывозят огромные запасы вооружения, поставленного им американцами, со своих баз на севере Сирии, сообщают источники агентства Baladi News. В первую очередь курды вывозят оружие и припасы из Рас аль-Айна в Хасаке — там, предположительно, будут проходить маршруты первых турецких патрулей на сирийской территории. Боевое снаряжение было вывезено на 30 грузовиках на зернохранилища к югу от города, вероятно, в дальнейшем оружие будет увезено дальше, чтобы обезопасить его от ударов турецкой армии.

Ирак

Источники в Twitter (@VivaRevolt) сообщают о гибели одного из командиров иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Ираке, неподалеку от границы с Сирией. Неизвестный боевой беспилотник нанес удар по автомобилю с бойцами шиитского ополчения в районе Аль-Каима. Источник в Twitter (@maytham956) утверждает, что удар был нанесен израильским беспилотником и стал часть плана Израиля по ослаблению проиранских сил в Ираке — ранее неопознанные беспилотники наносили удары по складам вооружения и базам «Хашд аш-Шааби» в центральной части Ирака. Имя погибшего не называется.

1 Организация запрещена на территории РФ.