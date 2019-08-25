Армия Сирии принесла мирную жизнь в освобожденные районы Идлиба и Хамы

Хама, 25 августа. Части Сирийской арабской армии приступили к налаживанию мирной жизни на территории, отбитой у террористов, действующих на территории идлибской зоны деэскалации. Постепенно мирные жители начинают возвращаться в районы, контролируемые Дамаском.

На днях была завершена блестящая операция Сирийской арабской армии, которой удалось освободить города Хан-Шейхун, Кафр-Зета и Аль-Латамина и населенные пункты в их окрестностях. Террористы из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» ушли севернее, а в освобожденные от боевиков районы на юге провинции Идлиб и на севере Хамы постепенно возвращается мирная жизнь.

Как бывало и раньше, бежавшие боевики оставили после себя разрушенные города и поселки, а также множество мин, фугасов и ловушек. Саперы САА уже приступили к полному и обстоятельному разминированию освобожденной территории и населенных пунктов. Военнослужащие САА, кроме того, выполняют работы по разбору завалов на городских улицах и разминированию дорог, разрушенных в ходе боевых действий.

На освобожденных территориях возобновили работу органы государственной власти, организовано восстановление разрушенных боевиками социально значимых объектов инфраструктуры – больниц и школ. В ближайшее время жителям освобожденных районов будет оказана гуманитарная помощь российским Центром по примирению враждующих сторон, сообщает источник Федерального агентства новостей.

При участии России в населенном пункте Суран был развернут пункт пропуска, на котором мирному населению оказывается неотложная медицинская помощь и осуществляется раздача индивидуальных рационов питания. На пропускном пункте находятся автобусы, которые готовы увезти мирных жителей, которые заявят, что готовы покинуть зону деэскалации. Беженцев (многие из них вынуждены бежать из мест проживания не в первый и не во второй раз) доставят в пункты временного размещения, где им будет оказана врачебная помощь и организовано горячее питание. Тем же пунктом пропуска имеют право воспользоваться и боевики действующих в идлибской зоне деэскалации группировок, если примут решение сдать оружие и урегулировать свой статус.

Можно быть уверенным, что пройдет совсем немного времени и в освобожденных от террористов районах будут восстановлены все разрушенные объекты, заработают школы и госпитали, а мирная жизнь окончательно придет в истерзанные войной города и села.