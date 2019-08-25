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Рогозин рассказал о тренировках к перестыковке «Союза» с МКС

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Рогозин рассказал о тренировках к перестыковке «Союза» с МКС
Москва, 25 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке экипажа корабля «Союз МС-13» к перестыковке с Международной космической станцией. 

По его словам, космонавты провели успешную тренировку, выполнив все нужные действия без замечаний и теперь полностью готовы к выполнению операции по перестыковке. В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что закрытие люков произойдет завтра в 03.30, через три часа и одну минуту — расстыковка, а стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) МКС намечена на 07.00.

Рогозин добавил, что параллельно идет работа с кораблем «Союз МС-14». Маневр перед стыковкой запланирован на 08.30 понедельника, 26 августа.  

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