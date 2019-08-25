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Байкеры Новомосковска устроили заезд в честь Дня флага России

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Байкеры Новомосковска устроили заезд в честь Дня флага России

Новомосковск, 25 августа. Праздничные мероприятия в честь 350-летия российского флага состоялись в городе Новомосковск Тульской области, говорится в сообщении на странице «ВКонтакте».

С 22 по 25 августа во всех городах России проходят праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею государственного флага. В Новомосковске состоялся мотопробег и акция «Российский флаг».

Школьники, волонтеры и члены мотоклуба «Ночные волки Новомосковска» растянули на нескольких площадках города большие государственные флаги.

«Флаг — это символ страны, который объединяет всех нас. Гордость испытываю от того, что День флага отмечают даже в самых отдаленных уголках нашей страны», — написала россиянка Анна Темирболатова.

Байкеры Новомосковска устроили заезд в честь Дня флага России

Более 40 мотоциклистов проехали по главным улицам города с развевающимися флагами. На территории спортцентра «Олимп» участники акции запустили в небо белые, синие и красные воздушные шарики.

Ранее сообщалось, что масштабный флешмоб с флагами РФ во Владивостоке удивил китайских туристов. А флешмоб на проспекте Сахарова в Москве, где собралось более 100 тысяч человек, даже попал в Книгу рекордов России.

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