Немецкие СМИ назвали АЭС «Академик Ломоносов» «плавучей демонстрацией силы» РФ

Москва, 25 августа. Аналитики ZDF считают, что первая в мире АЭС «Академик Ломоносов» является не просто поставщиком электроэнергии, но и «плавучей демонстрацией силы».

Российская плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» направилась к месту назначения на Дальнем Востоке. Именно поэтому журналисты немецкого СМИ сделали вывод, что РФ расширяет свое влияние не только в Арктике. По мнению аналитиков, данное судно является не просто поставщиком электроэнергии, но и «144-метровой демонстрацией силы» России.

Плавучей АЭС «Академик Ломоносов» предстоит преодолеть пять тысяч километров. Многие эксперты считают, что она является гордостью отечественного атомного флота. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что проект 20870 является уникальным. Он подчеркнул, что в 50-е годы была построена первая атомная электростанция, в 60-е первая атомная субмарина, а сегодня — первая плавучая станция.

Журналисты, посетившие «Академика Ломоносова», подчеркнули, что для членов экипажа созданы все необходимые удобства, в том числе жилые каюты, сауны и тренажерный зал. Как заявил ранее заместитель руководителя дирекции по сооружению и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Дмитрий Алексеенко, атомные отходы могут храниться на станции более 10 лет. Он пояснил, что такой «груз» оставляют в специальном цехе для дальнейшей переработки.

«И все же «Академик Ломоносов» — гораздо больше, чем просто поставщик электроэнергии. Он плавучая демонстрация силы. Россия расширяет сферы своего влияния в Арктике», — заявили аналитики ZDF.

Ранее LiveScience отметил, что атомное судно «Академик Ломоносов» — мощнейший инструмент по добыче ископаемых в Арктике. Когда судно достигнет цели, расстановка сил в регионе поменяется, уверены иностранные эксперты.