Глюкоза появилась на «Новой волне» в нижнем белье и халате

Сочи, 25 августа. Популярная певица Глюкоза появилась на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в своеобразном наряде — исполнительница вышла в свет в нижнем белье и пеньюаре.

«Новая волна» стартовала в субботу в Сочи. Этот курорт уже пятый год принимает конкурс у себя. Накануне генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой заверил, что «Новая волна» останется в Сочи и не переедет в латвийскую Юрмалу, где конкурс проходил с момента его создания и до 2014 года.

На открытии музыкального фестиваля «Новая волна — 2019» присутствовали звезды отечественной эстрады. Посетили мероприятие Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Дима Билан, Сергей Лазарев и Светлана Лобода.

Звезды красовались на красной дорожке. Самой эффектной девушкой на церемонии открытия оказалась Глюкоза, которая выбрала ошеломительный наряд. На 33-летней исполнительнице было черное нижнее белье и золотого цвета халат.

Образ популярной певицы бурно обсуждали пользователи Сети. Поклонники не поняли выбранной исполнительницей наряд и осудили ее за взбалмошность.