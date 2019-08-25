Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Глюкоза появилась на «Новой волне» в нижнем белье и халате

760
0 Оставить комментарий

Глюкоза появилась на «Новой волне» в нижнем белье и халате

Сочи, 25 августа. Популярная певица Глюкоза появилась на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в своеобразном наряде — исполнительница вышла в свет в нижнем белье и пеньюаре.

«Новая волна» стартовала в субботу в Сочи. Этот курорт уже пятый год принимает конкурс у себя. Накануне генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой заверил, что «Новая волна» останется в Сочи и не переедет в латвийскую Юрмалу, где конкурс проходил с момента его создания и до 2014 года.

На открытии музыкального фестиваля «Новая волна — 2019» присутствовали звезды отечественной эстрады. Посетили мероприятие Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Дима Билан, Сергей Лазарев и Светлана Лобода.

Звезды красовались на красной дорожке. Самой эффектной девушкой на церемонии открытия оказалась Глюкоза, которая выбрала ошеломительный наряд. На 33-летней исполнительнице было черное нижнее белье и золотого цвета халат.

Образ популярной певицы бурно обсуждали пользователи Сети. Поклонники не поняли выбранной исполнительницей наряд и осудили ее за взбалмошность.

«Жена, мать двух девочек, свекровь которой ректор петербургского вуза, и... образы один за одним как для журналов для мужчин, ну, в двадцать еще как-то, но с возрастом то надо как-то облагородиться вроде бы», — отметил комментатор.

«Озабоченная, похоже, только «этим». Кто ж справится?!» — поделился интернет-пользователей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров