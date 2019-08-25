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Глава центра «Сириус» рассказала о значении Дня флага для молодежи

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Глава центра «Сириус» рассказала о значении Дня флага для молодежи

Сочи, 25 августа. Подрастающее поколение все активнее участвует в праздновании Дня флага России, считает руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Ребята не просто присоединяются к существующим форматам праздника, они активно участвуют в креативном процессе, наполняют День флага новыми смыслами и современными трактовками», — сказала она в комментарии агентству ТАСС.

Шмелева также напомнила, что в этом году Россия отметила 350-летие триколора. Глава «Сириуса» считает, что этот праздник имеет огромное значение для людей всех возрастов, профессий и социальных слоев. По ее мнению, флаг является надежным духовным путеводителем: он связывает воедино различные эпохи и исторические периоды нашей страны, дает возможность ощутить сопричастность к свершениям предков.

«Очень важно не растерять это наследие и передать нашим детям чувство гордости за страну и сопричастности к ее великой истории», — заключила собеседница агентства.

Напомним, 24 августа на праздничном концерте в центре Москвы приняли участие более 100 тыс. человек. 

 

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