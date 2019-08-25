Пушков назвал абсурдным предложение Туска позвать Украину на следующий G7

Москва, 25 августа. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал возможность возвращения Российской Федерации в G7. По его словам, предложение Дональда Туска пригласить Украину вместо РФ на следующий саммит звучит абсурдно.

«Предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020 Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах «семерки» эту странную идею оставили без внимания», — написал российский сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над тем, чтобы Россия могла присоединиться к G7. Хозяин Белого дома подчеркнул, что среди лидеров «Большой семерки» есть те, кто согласен с инициативой вернуть РФ в формат. Он обратил внимание на то, что это было бы выгодным и положительным шагом.

Ранее он сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «наверняка» будет приглашен на следующую встречу G7.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск во время пресс-конференции в французском городе Биарриц заявил, что не может согласиться с инициативой пригласить Россию снова присоединиться к G7, порекомендовав позвать на следующий саммит «семерки» Украину.